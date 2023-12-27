Российские власти признали сокращение поставок нефти в Европу в десять раз

По итогам текущего года поставки сырой нефти в Евросоюз составят всего 4-5% от общего объема, хотя год назад эти цифры достигали уровня в 40-45%.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. После того, как в декабре прошлого года ряд западных стран ввели потолок цены на нефть из России, а также ввели эмбарго на ее поставки, экспорт из России в Европу упал на порядок. Зато резко возросли сделки со странами Юго-Восточной Азии. На первое место по закупкам нефти в России вышел Китай, в него отправилось 40-45% от всех поставок. На втором месте Индия с 40% от объема российского экспорта. Ранее Индия вообще не была значимым покупателем российской нефти.

Об этом Новак рассказал во время своего интервью на телеканале «Россия 24». Оставшиеся 5% нефти, которые выпадают на долю Евросоюза, связаны с работой нефтепровода «Дружба», работа которого не подпала под антироссийские санкции.