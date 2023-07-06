Вице-президент Еврокомиссии призывает к увеличению инвестиций в развитие энергетики

Пока мировые лидеры вкладывают средства в развитие источников альтернативной энергетики, в ЕС размышляют, откуда взять деньги для реализации целей «зеленой сделки», сообщает oilcapital.ru .

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что Европейский инвестиционный банк обязан оказывать большую поддержку для реализации проектов альтернативной энергетики. 675,3 млрд долларов – такая сумма необходима для развития «зеленой сделки». В ЕК принято решение проанализировать, откуда можно взять необходимые средства.

Издание «Oilcapital.ru» отмечает, что США активно работают над развитием альтернативной энергетики. Китай устанавливает современные терминалы. Огромную сумму денег на «зеленые проекты» выделяют из бюджета Японии. Россия также не отстает и создает теневой флот.