Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попал в ДТП, в результате чего получил травму руки, пишет ТАСС . О своем состоянии здоровья политик поделился на странице в социальной сети.

ДТП произошло в четверг вечером, 13 июля, в Москве в районе аэропорта «Шереметьево». Борис Чернышов стал единственным пострадавшим. Медики осмотрели повреждения. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР рассказал, что ранее уже травмировал руку, поэтому доктора приняли решение наложить лангету в профилактических целях. Эмоциональное состояние стабильное. Все произошло так быстро, что Борис Чернышов ничего не понял.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР баллотируется на пост мэра Москвы. Он заверил граждан, что уже через несколько дней сможет продолжить прием населения и будет решать важные проблемы москвичей.