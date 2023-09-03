Вице-спикер Госдумы предлагает наносить изображения героев СВО на школьные тетради

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, мать семерых детей, высказала мнение, что на школьные тетрадки и альбомы необходимо наносить патриотические рисунки и информацию об СВО, пишет агентство «РИА Новости».

«Как так вышло, что, пока Президент говорит о национальной идентичности, сохранении исторической памяти, пока издаются Указы, а военные сражаются на передовой за наши традиционные ценности, у нас все ещё есть «серые зоны», где сохраняется эта искусственно обессмысленная среда? А ведь мы знаем: детей воспитывает то, что их окружает», - задается вопросом вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Вице-спикер Кузнецова поделилась, как занималась подготовкой к учебному году. Она обратила внимание, что на прилавках магазинах отсутствуют канцелярские принадлежности с изображением известных культурных деятелей России или писателей, легендарных спортсменов или военных деятелей, композиторов или просто пейзажей Отчизны.

Анна Кузнецова не нашла ни одной тетрадки, на которой был бы изображен флаг России. Вместо этого в большом ассортименте тетради, блокноты, альбомы и дневники с изображением иностранных мультипликационных героев или компьютерных игр.

«Пока люди по всей стране плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают необходимое для фронта, нашим героям вручают награды, утешают и поддерживают семьи погибших, каждый выпуск новостей начинается новостями с фронта ... Президент сказал: «Как раньше, уже не будет». Но перестраиваться, как видно, получается не у всех. Давно уже пора перенастроить свои принтеры, чтобы не помогать в исполнении этого глобального «заказа» врага на «Иванов не помнящих родства»», - считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова

Вице-спикер Кузнецова принципиально приобрела тетради для своих детей с обложками однотонного цвета. При этом, она уверена, что многим россиянам было бы интересно покупать тетрадки с изображениями современных героев – участников СВО. Рядом можно кратко описывать подвиг военного.