Вице-спикер Госдумы рассказала о поддержке семей с детьми, которые пострадали от агрессии ВСУ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как правительство собирается оказывать поддержку детям, которые пострадали от агрессии ВСУ.

В настоящее время разрабатывается новый подход к оказанию помощи таким семьям. Речь идет о разных форматах поддержки, в том числе и психологической.

Анна Кузнецова проинформировала, что 30 июня состоится первое заседание парламентской комиссии. В ходе мероприятия, в частности, будет проанализирована работа всех комиссий, которые оказывают поддержку пострадавшим семьям. На заседании будут присутствовать представители органов власти.

Решение о расследовании преступлений киевского режима в отношении семей с детьми было принято правительством 20 июня.