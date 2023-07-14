«Виват, Россия!»: под Новосибирском пройдет зрелищный авиационный фестиваль

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал, что в этом году фестиваль пройдет под названием «Виват, Россия!», потому что страна привыкла быть первой и всегда побеждать.

«Россия должна и будет всегда быть номером один и наша страна всегда побеждает, поэтому и выбрано именно такое название», - говорит Сергей Ахапов

Мероприятие запланировано на 30 июля, сообщает atas.info. На аэродроме Мочище соберутся пилотажные группы, которые продемонстрируют различные спецэффекты под музыкальное сопровождение симфонического оркестра. Запланированы пролеты вертолетов с выброской парашютистов.

Кроме авиашоу, с самого утра 30 июля зрители увидят выступления авиамоделистов и мотодельтапланов. Также запланированы пролеты мотопарапланов. На мероприятии выступят губернатор области и инвесторы.

«Мы каждый год вместе с организаторами пытаемся что-то внести новое, например, перечень номеров, участников пилотажных групп и все, что связано с захватывающими полетами и высшим пилотажем», - рассказал Сергей Ахапов

Для детей будут проводить различные конкурсы и розыгрыши. Подготовят игровые зоны. В министерстве разработали план безопасности, чтобы каждый пришедший житель и гость города мог спокойно смотреть шоу.