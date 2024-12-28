Визажист Ежова рассказала о правилах подготовки кожи перед макияжем

Визажист Маргарита Ежова из Новороссийска поделилась рекомендациями, как сделать праздничный макияж и подготовить кожу перед его нанесением, сообщил properm.ru.

Эксперт советует в преддверии Нового года хорошо выспаться. Накануне вечером рекомендовано на ужин приготовить легкое блюдо. Отказаться лучше от соленой и острой еды, употребление которой провоцирует отечность тела.

Визажист Ежова отметила, что устранить отеки помогут либо патчи, либо компрессы из черного или зеленого чая. Перед нанесением макияжа эксперт рекомендует сделать нежный пилинг и нанести маску. Важно, чтобы средство соответствовало типу кожи. После процедур визажист советует переходить к нанесению макияжа. Начать стоит с тонального крема. Особое внимание стоит уделить румянам.

«Помните, что румяна с розовым или розово-персиковым оттенком лучше всего придают лицу моложавый вид. Также обратите внимание на сочетание румян и помады. Они не должны быть абсолютно одинаковыми, но лучше, если это будут близкие по тону цвета из одной палитры», — Properm.ru делится рекомендациями визажиста Ежовой.

Эксперт рекомендует мыть голову за три часа до выхода из дома. По мнению Ежовой, лучше не использовать маски и кондиционеры. Средства могут утяжелить волосы. Перед укладкой желательно нанести термозащитный спрей. Перед фиксацией лаком волосы должны остыть.

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