Офтальмолог Баласанян назвала опасную для здоровья глаз тушь для ресниц

По словам врача-офтальмолога Виктории Баласанян, при использовании туши для ресниц для макияжа важно правильно ее использовать и хранить. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что важно использовать только качественные туши и всегда обращать внимание на состав. Стоит отдавать предпочтение гипоаллергенным средствам без парабенов и отдушек, а также водостойкую тушь для ежедневного применения лучше заменить обычной.

По мнению медика, при наличии аллергической реакции на какое-либо косметическое средство для глаз следует немедленно прекратить его применение и заменить на другое. Также не стоит использовать просроченные средства, поскольку это может привести к воспалению глаза и инфекциям, и не следует делиться собственной косметикой с другими людьми.

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