Вячеслав Володин предлагает запретить использование заменителей молока

Председатель Вячеслав Володин выступил на пленарном заседании Государственной Думы с предложением запретить производителям использовать пальмовое масло и другие заменители вместо молока, сообщили на сайте Государственной Думы .

Такие действия со стороны бизнеса понятны с точки зрения уменьшения затрат на изготовление продуктов питания и уменьшения стоимости готового товара. При этом, пальмовое масло негативно отражается на здоровье. Кроме масла также часто используют другой, не менее вредный заменитель, - говяжий жир.

Вячеслав Володин обратил внимание, что Государственная Дума поднимала этот вопрос ранее и предпринимала определенные действия, в частности, решила таких производителей льгот. Теперь Председатель ГД предлагает стандартизировать продукцию и вводить штрафные санкции. Не исключена и уголовная ответственность за использование вредных заменителей.

«Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья», - убежден Вячеслав Володин

По итогам обсуждения Госдума подготовит проект постановления.