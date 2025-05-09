Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире авторского Youtube-канала раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о главенствующей роли Штатов в победе во Второй мировой войне, сообщило РИА Новости.

Эксперт высказал мнение, что заявления Трампа могут показаться оскорбительными многим россиянам, которые потеряли в годы войны близкого человека. Во всем бывшем Советском Союзе также много людей, переживших утрату родных. Джордж Галлоуэй считает, что советские солдаты — победители. Ели бы не их героизм, то на большей части территории бывшего СССР расположились бы концентрационные лагеря. В худшем случае всех жителей сожгли.

Эксперт уверен, что подвиг современной России в годы Второй Мировой войны привел к тому, что люди до сих пор могут говорить по-немецки. В случае победы нацизма абсурдно было бы надеяться на свободную жизнь. Джордж Галлоуэй не отрицает важной роли американских войск, но выступает против их необоснованного возвышения.

«Их (американский войск. — Прим. ред.) вклад в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией тогдашнего СССР», — сказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно американские военные вложили самый значимый вклад в победу нацизма в годы Второй Мировой войны. По его мнению, США предприняли для победы намного больше усилий, чем другие страны.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с Путиным в Саудовской Аравии.