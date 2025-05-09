Трамп не планирует встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался по поводу слухов о его возможной встрече с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Он сделал это заявление во время общения с представителями прессы в Белом доме.

В ответ на вопрос о том, может ли в ближайшее время состояться встреча с Путиным, американский президент сказал: «Я не думаю». Однако он отметил, что переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе. «Очень-очень позитивные», — уточнил Трамп, не раскрывая деталей.

Также президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Truth Social предложил Украине и России объявить перемирие на 30 дней. По его мнению, это может стать первым шагом к заключению мирного соглашения.

В Москве в пятницу, 9 мая, пройдет праздничный парад. Почетные гости — лидеры разных стран — на протяжении нескольких последних дней прилетают в столицу. Параллельно они проводят рабочие встречи, в ходе которых договариваются о сотрудничестве с Россией и заявляют о важности дальнейшего совместного развития. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 29 иностранных лидеров будут присутствовать на параде. Он сообщил также, что россиян ожидают некоторые сюрпризы. По словам Ушакова, каждая страна, чей лидер прибыл в Россию, будет удостоена внимания на важном для страны мероприятии.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о своей готовности посетить Китай осенью 2025 года.