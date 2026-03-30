Вклады подешевеют: к концу года доходность может опуститься до однозначных цифр — прогноз эксперта

По мнению эксперта, депозиты за счет своей прозрачности и надежности продолжат оставаться одним из самых востребованных финансовых инструментов для большинства россиян. Специалист считает, что январскому оттоку средств из банков предшествовал их значительный приток в декабре — это традиционно связано с получением годовых премий, выплат по завершающимся контрактам и «тринадцатых» зарплат. Именно эти деньги, как правило, активно расходуются в следующем месяце.

«Однако в этом году на активность по выводу средств со счетов также повлияла потребность в наличных деньгах из-за невозможности осуществлять привычные безналичные расчеты в силу введенных ограничений интернета в ряде регионов (даже сейчас в „белый список“ Минцифры включены лишь несколько банков). Кроме того, ужесточение банковского контроля за переводами и их блокировки также увеличили спрос на наличные», — отметил в комментарии «РосБалту» финансовый эксперт Илья Демщиков.

Финансовый эксперт высказал мнение, что процесс изменения ставок продолжится. Если опираться на базовый прогноз Центробанка относительно среднегодового значения ключевой ставки, то к концу года она, скорее всего, окажется в коридоре 10–12%. Это означает, что доходность по вкладам опустится уже не до двузначных, а до однозначных цифр.

