Вклады подешевеют: к концу года доходность может опуститься до однозначных цифр — прогноз эксперта
Фото: [Медиасток.рф]
Снижение ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Банка России, состоявшегося 20 марта, закономерно повлияло на доходность банковских вкладов. Согласно данным индекса вкладов платформы Финуслуги, за прошедшую неделю условия по депозитам пересмотрели 16 из 20 крупнейших российских банков. Ситуацию прокомментировал финансовый эксперт Илья Демщиков, сообщил rosbalt.ru.
По мнению эксперта, депозиты за счет своей прозрачности и надежности продолжат оставаться одним из самых востребованных финансовых инструментов для большинства россиян. Специалист считает, что январскому оттоку средств из банков предшествовал их значительный приток в декабре — это традиционно связано с получением годовых премий, выплат по завершающимся контрактам и «тринадцатых» зарплат. Именно эти деньги, как правило, активно расходуются в следующем месяце.
«Однако в этом году на активность по выводу средств со счетов также повлияла потребность в наличных деньгах из-за невозможности осуществлять привычные безналичные расчеты в силу введенных ограничений интернета в ряде регионов (даже сейчас в „белый список“ Минцифры включены лишь несколько банков). Кроме того, ужесточение банковского контроля за переводами и их блокировки также увеличили спрос на наличные», — отметил в комментарии «РосБалту» финансовый эксперт Илья Демщиков.
Финансовый эксперт высказал мнение, что процесс изменения ставок продолжится. Если опираться на базовый прогноз Центробанка относительно среднегодового значения ключевой ставки, то к концу года она, скорее всего, окажется в коридоре 10–12%. Это означает, что доходность по вкладам опустится уже не до двузначных, а до однозначных цифр.
