Депозиты остаются главной гаванью: эксперт объяснил, почему вклады надежнее инвестиций

Россияне продолжают доверять банковским вкладам, несмотря на растущий интерес к альтернативным инвестиционным инструментам. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), к концу февраля 2026 года сумма средств на депозитах в российских банках достигла исторического максимума — 71 триллион рублей. Эксперты уверены: в эпоху ослабления рубля именно вклады остаются наиболее надежным способом сохранения сбережений.

Как рассказал агентству «Прайм» Андрей Лобода, член РАСО, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, рублевые депозиты продолжают удерживать позиции главного инструмента для консервативных инвесторов. Главный аргумент — почти полное отсутствие рисков при условии стабильной работы банковской системы.

Сейчас по краткосрочным вкладам есть возможность заработать очень хорошую доходность — 13–16% годовых, особенно на фоне снижения инфляции. Депозиты — почти безрисковый финансовый инструмент, значит, они будут пользоваться большим спросом у консервативных инвесторов всегда, пока стабильно работает российская банковская система, уверен эксперт.

Особое внимание Лобода уделил перспективам курса рубля. По его прогнозу, к концу марта доллар будет находиться в диапазоне 80–83 рублей. Поддержку национальной валюте оказывает налоговый период, а также умеренно жесткий сигнал Центробанка по итогам заседания совета директоров 20 марта. Регулятор дал понять, что паузы в снижении ключевой ставки не исключены, и дальнейшие решения будут приниматься исходя из поступающих данных.

Вместе с тем эксперт предупреждает об ослаблении рубля до конца весны. Перспектива ослабления рубля до конца весны сохраняется, особенно если будет изменено бюджетное правило. Но ожидается, что рубль с высокой вероятностью упадет до 85–87 за доллар, поскольку в сильной детализации рубля власти не заинтересованы, пояснил Лобода.

По его словам, высокие процентные ставки по вкладам могут сыграть сдерживающую роль в случае роста инфляции, вызванного внешними или внутренними факторами. При этом геополитические риски, которые часто сопутствуют другим инвестиционным инструментам, для депозитов полностью отсутствуют.

