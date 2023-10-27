«Включайте мозги»: Украинский эксперт Соскин обратился к соотечественникам

Бывший советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин в очередной раз обратился с призывом к украинскому правительству завершить СВО. В противном случае экономика «рухнет» уже в декабре, следом «упадет» вся финансовая система, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система», - рассказал эксперт Олег Соскин

Эксперт не раз заявлял, что необходимо завершить СВО. Ранее он называл разные причины: невозможность противостоять России, снижение помощи со стороны Запада и США после начала израильско-палестинского конфликта, гибель украинских военных, провальное контрнаступление. В нынешнем эфире авторского видеоблога Олег Соскин ссылается на экономический фактор.

Эксперт уверен, что экономическая гибель государства не сравнится ни с какими потерями в зоне СВО. У Украины не будет шанса снова восстановиться. Олег Соскин предлагает: завершить СВО, заставить президента Владимира Зеленского уйти с занимаемой должности и отменить военное положение.

«Кровавыми слезами будете плакать», - предостерегает эксперт

Бывший советник экс-президента Украины уверен, что именно президент Зеленский виноват в гибели украинцев. Главная причина - отсутствие опыта работы политиком.