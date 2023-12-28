Владелец единственного в мире музея роботов рассказал, как коллекторы изымали экспонаты

Житель Перми Андрей Журавлев в 2019 году открыл единственный в мире музей роботов-трансформеров. Каждый собранный робот уникален. Такой же модели в мире больше нет. В этом главная особенность выставки. Недавно судебные приставы изъяли некоторые экспонаты. Владелец музея рассказал, как это происходило, сообщает properm.ru .

Игрушечные роботы были изъяты из-за накопившихся у пермяка долгов. Судебные приставы забрали 236 моделей. Андрей Журавлев рассказал, что сначала коллекторы хотели просто скинуть экспонаты в коробку и уйти. После увиденного трепетного отношения и адекватности пермяка, отнеслись иначе. Коллекторы сообщали, что изъяли трансформеров на сумму 155 тысяч рублей. Спикер рассказал, как проходили подсчеты.

«Плюс-минус на глаз. Понимаете, нигде нет истинной цены, ни в одном магазине, ни на одном аукционе. У меня сейчас долги благодаря юристам около 2 млн 200 тыс. рублей. Даже одна модель в моем понимании не стоит этих 2 млн. Пропала последняя модель — все. О том, что она была никто никогда не узнает. Как ты ее оценишь? Ты ее можешь продать за 100 рублей, ее купят. Можешь продать за 1 млн рублей, ее купят. Суть в том, что ее уже больше не увидят в доступности.», - рассказал владелец единственного в мире музея трансформеров

Чтобы выкупить роботов обратно, понадобится около миллиона рублей. Намного сложнее найти каждого, кто купил робота. Уйдет минимум пять лет на поиски. Длится они могут и десять лет.

Проблемы у Андрея есть не только с долгами, но и с арендой помещения для музея.

«Все месяца, когда не хватало средств, выходил, согласовывал с собственницей, она шла на уступки, только поэтому здесь просуществовали. Мы здесь до 14 января, потом собственница сказала, что просто уже не может идти навстречу.», - рассказал корреспонденту Properm.ru Андрей Журавлев

Идея создания музей логично появилась из-за интереса Андрея к конструированию, который появился с детства. Он верит, что мечты исполняются и уверен, что музей будет лишь расширяться: появятся зоны для конструирования и моделирования трансформеров, откроется завод.

Главный педиатр Минздрава Подмосковья призывает с вниманием относиться к выбору детских подарков на Новый год. Некоторые мелкие детали, в частности от трансформеров, малыши часто глотают.