Жителям Подмосковья рассказали, какие подарки опасно дарить детям на Новый год

Родителям следует учитывать возрастные особенности детей при выборе игрушек на Новый год, потому что они могут быть опасны для их здоровья. Об этом рассказала главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Так, по ее словам, в число опасных подарков входит магнитный куб, состоящих из небольших шариков. Она подчеркнула, что проглатывание таких шариков может привести к серьезным последствиям для здоровья. Кроме того, эксперт не советует дарить детям игрушечное оружие с пулями или лазером, потому что оно может нанести травму глазам.

«В больницы нередко поступают дети, проглотившие гидрогелевые шарики, мелкие детали конструктора, робота-трансформера, мелкие элементы из кукольного домика. Необходимо учитывать и психологический вред, которые могут нанести некоторые игрушки. Не дарите кукол-монстров. Немалую опасность таят в себе и музыкальные инструменты», — добавила Одинаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.