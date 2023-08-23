Владелец сауны настолько хотел привлечь внимание рекламой, что жители обратились в УФАС

В Татарстане менеджеры эко-отеля «THE Камский» с целью привлечения внимания потенциальных клиентов разместили на фасаде здания одного из домов видеорекламу, что стало поводом для обращения жителей в региональное управление Федеральной антимонопольной службы, сообщает inkazan.ru .

В ролике принимала участие обнаженная девушка. Жители посчитали, что поведение героини видео слишком откроенное. Жители Казани уверены, что некоторые позы девушки непристойные. Реклама нарушает правила этикета. Много людей обратилось в управление антимонопольной службы.

«Сам ролик, как указано в определении о возбуждении дела, привлекает внимание не к отелю «THE Камский», а к образу девушки, которая приняла участие в съёмке видеоклипа», - отметили в пресс-службе УФАС

Сотрудники ведомства отметили, что конкретно к рекламе замечаний нет, а вот образ девушки, действительно, вызывает сомнения. Возбуждено дело относительно нарушений законодательства.