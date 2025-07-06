Эксперт Ломакин оценил вероятность участия Китая в урегулировании конфликта на Украине

Китай не сможет повлиять на Россию и Украину заключить мирное соглашение, заявил в интервью «Ленте.ру» главный научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Александр Ломанов.

Дело в том, пояснил эксперт, что у Китая нет ресурсов для давления на участников конфликта. Кроме того, Китай старается участвовать в переговорах с очевидными шансами на успех, добавил Ломанов.

Когда будет идти речь о послевоенном восстановлении, строительстве объектов инфраструктуры и предприятий, то Китай примет в этом активное участие, считает собеседник. А вот навязать сторонам мирную повестку дня — у Китая нет таких ресурсов, заключил Ломанов.

Ранее сообщалось о том, что Китай не станет поставлять оружие России для СВО на Украине.