С 1 марта у врачей появится новая обязанность

С 1 марта врачи должны будут сообщать в полицию о пациентов, поведение которых может быть опасным для окружающих.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Его слова передает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Цель нововведения – профилактика общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами. Новый закон позволит усилить безопасность общества.

Требование распространяется не на всех пациентов с психиатрическими диагнозами, а только на тех, чье поведение врачи определяют как потенциально опасное.

Ранее сообщалось о том, что приморский краевой суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву.