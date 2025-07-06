Маск раскрыл причину изменения своего отношения к Трампу

По словам бизнесмена, это связано с тем, что дефицит бюджета страны вырос до $2,5 трлн. Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.

По словам Маска, при Байдене дефицит бюджета США составлял $2 трлн.

Таким образом, проводимая Трампом политика может привести США к банкротству, отметил Маск.

Ранее Илон Маск объявил о создании своей политической партии.