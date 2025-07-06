«Киев обречен»: немецкий военный эксперт Тайнер высказался о будущем Украины
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Киевское ПВО перестанет существовать за неделю, если США перестанут поставлять свои ракету, пишет немецкий военный эксперт Томас Тайнер для Bild.
Также он отметил, что установки HIMARS уже к осени станут бесполезны.
Без Patriot Киев обречен, добавил Тайнер.
«Все зависит от натиска России. Если целей будет много, то весь запас может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев останется беззащитен", — пояснил он.
Кроме того, если закончатся Patriot, то из Киева придется отводить комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, иначе они станут добычей для российских баллистических снарядов.
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