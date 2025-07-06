На Западе объяснили значимость телефонного разговора Путина и Макрона

Телефонный разговор президентов РФ и Франции символизирует кардинальное изменение текущей международной ситуации в пользу России. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал военный аналитик Александр Меркурис.

«Я думаю, что этот звонок символизирует решительное изменение текущей ситуации в пользу России. Европейцы больше не могут притворяться, что им не нужно разговаривать с русскими», — сказал Меркурис.

Он отметил, что Москва осталась в выигрыше от этого звонка.

Кроме того, в ЕС постепенно начинают осознавать, что РФ одержит победу в украинском конфликте, поэтому европейские политики решили наладить контакты с Москвой, добавил Меркурис.

Ранее сообщалось о том, что Макрон после диалога с Путиным позвонил Зеленскому.