Врач назвала оптимальную суточную порцию черешни

Здоровый взрослый человек в день может съедать 200-300 граммов черешни (около 1,5-2 стакана без косточек), рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Специалист рекомендует разделить эту норму две-три порции в течение дня.

Людям с чувствительным желудком лучше начинать с 50-100 граммов в день.

Столько же рекомендуется есть детям, в зависимости от возраста и индивидуальной переносимости.

Ранее сообщалось о том, что врач-гастроэнтеролог Сухорукова назвала продукт, полезный при сердечно-сосудистых заболеваниях.