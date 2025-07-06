На Украине признали «абсолютную бессильность» Зеленского
Зеленскому вынесли приговор после разговора с Трампом
Фото: [flickr.com]
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вскрыли большие проблемы Украины, поэтому у Киева нет другого выхода, кроме переговоров, заявил в эфире YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились», - сказал он.
Эти переговоры, добавил Соскин, наглядно продемонстрировали абсолютную бессильность Зеленского.
У Киева нет выбора YouTube-канала несмотря на очевидные факты.
Ранее было раскрыто местоположение бункеров Зеленского.