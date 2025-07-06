Ночная прогулка по Санкт-Петербургу шокировала американского блогера
Ночная прогулка по Питеру перевернула представление блогера из США о России
Фото: [flickr.com]
Посетивший Санкт-Петербург американский блогер Джозеф Стивен Роуз приятно удивлен прогулкой по ночному городу. Своими впечатлениями он поделился на YouTube-канале EXPAT American.
Он признался, что из всех мест в мире только в России он чувствует себя в безопасности, прогуливаясь ночью.
Внимание американца также привлекла богатая архитектура Петербурга. Также ему понравилось, что в городе чисто.
Джозеф Стивен Роуз обратил внимание на то, что люди совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам города даже в одиночку, что о многом говорит.
Ранее сообщалось о том, что из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов.