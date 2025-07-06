Ночная прогулка по Санкт-Петербургу шокировала американского блогера

Посетивший Санкт-Петербург американский блогер Джозеф Стивен Роуз приятно удивлен прогулкой по ночному городу. Своими впечатлениями он поделился на YouTube-канале EXPAT American.

Он признался, что из всех мест в мире только в России он чувствует себя в безопасности, прогуливаясь ночью.

Внимание американца также привлекла богатая архитектура Петербурга. Также ему понравилось, что в городе чисто.

Джозеф Стивен Роуз обратил внимание на то, что люди совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам города даже в одиночку, что о многом говорит.

Ранее сообщалось о том, что из-за ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга задержали более 50 рейсов.