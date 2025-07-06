Администрация США отказалась гарантировать Владимиру Зеленскому безопасность в случае масштабных народных волнений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

При этом ключевым лицам киевского режима пообещали обеспечить проживание на Западе.

«Зеленскому давно конец, мы продлеваем его власть», - отметил Дмитрук.

Он также добавил, что в настоящее время Зеленский на Украине держится на честном слове бритов и пока еще несформировавшемся протестном движении.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский остался доволен разговором с Трампом.