Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в Читинском районе выросло до восьми

При жесткой посадке самолета в Читинском районе пострадали восемь человек.

Такие данные в своем телеграм-канале приводит ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие будут проходить лечение в Краевой клинической больнице.

Ранее сообщалось о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области. По информации Минобороны, воздушное судно выполняло плановый учебный полет. На этапе захода на посадку возникла техническая неисправность — отказала система выпуска одной из стоек шасси.