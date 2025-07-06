Почему Зеленский не отходит от микрофонов? Захарова раскрыла главный страх главы киевского режима
Захарова объяснила, почему Зеленский требует встречи с Путиным
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему требует встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Чего таким образом хочет добиться глава киевского режима, объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».
По ее словам, через встречу с президентом РФ Зеленский надеется «переподтвердить» свою легитимность в обход законных способов.
Кроме того, Зеленский до безумия боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут, представитель МИД.
Вот почему, пояснила Захарова, глава киевского режима активно выступает на любых площадках и дает онлайн-интервью.
Ранее Захарова сообщила о согласовании доступа консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане гражданам РФ.