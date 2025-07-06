Захарова рассказала о секретных контактах Москвы и Вашингтона

Когда состоится новый раунд переговоров РФ и США, пока неизвестно, но стороны находятся в постоянном контакте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».

Диалог ведется между посольствами России в Вашингтоне и Госдепартамента. Поддерживаются контакты в Москве, в том числе по теме так называемых «раздражителей».

Обе стороны заинтересованы в восстановлении сотрудничества, заключила Захарова.

Ранее глава парламента Крыма указал Келлогу, кто затягивает конфликт на Украине.