Захарова рассказала о секретных контактах Москвы и Вашингтона
Когда сядут за стол? Захарова раскрыла детали «раздражающих» переговоров
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Когда состоится новый раунд переговоров РФ и США, пока неизвестно, но стороны находятся в постоянном контакте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».
Диалог ведется между посольствами России в Вашингтоне и Госдепартамента. Поддерживаются контакты в Москве, в том числе по теме так называемых «раздражителей».
Обе стороны заинтересованы в восстановлении сотрудничества, заключила Захарова.
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