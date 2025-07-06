«Блестящие» оказались запертыми в самолете Шереметьево
Группа «Блестящие» застряла в Шереметьево
Фото: [flickr.com]
В аэропорту Шереметьево застряли тысячи пассажиров. Отменено 174 рейса.
Среди жертв авиатранспортного коллапса оказались участницы группы «Блестящие», сообщает телеграм-канал Baza.
Девушки прилетели в Москву рейсом «Аэрофлота». Через Тюмень они возвращались с выступления на частном мероприятии, которое проходило в Кургане. В итоге певицы вот уже несколько часов сидят в самолете в аэропорту.
Одна из участниц группы, Ксения Новикова, сообщила, что на протяжении трех часов их обещали вскоре выпустить, но пока этого не произошло.
Ранее сообщалось о том, что застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют.