«Блестящие» оказались запертыми в самолете Шереметьево

Среди жертв авиатранспортного коллапса оказались участницы группы «Блестящие», сообщает телеграм-канал Baza.

Девушки прилетели в Москву рейсом «Аэрофлота». Через Тюмень они возвращались с выступления на частном мероприятии, которое проходило в Кургане. В итоге певицы вот уже несколько часов сидят в самолете в аэропорту.

Одна из участниц группы, Ксения Новикова, сообщила, что на протяжении трех часов их обещали вскоре выпустить, но пока этого не произошло.

Ранее сообщалось о том, что застрявшие в Шереметьево пассажиры играют на скрипках, баянах и поют.