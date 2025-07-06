Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обращаясь к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса, состоявшемся в Гааге, назвал его «папочкой».

В интервью газете The New York Times Рюттер прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что Трамп заслуживает всех похвал, потому что без его лидерства расходы НАТО на оборону в этом году составили 2%, а в 2035 году они будут увеличены до 5%.

«Мы бы никогда, никогда, никогда не смогли достичь соглашения по этому вопросу», — пояснил Рютте.

Ранее сообщалось о том, что генсек НАТО Рютте припугнул ЕС перспективой учить русский, пошутив про Лаврова.