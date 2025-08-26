Владельца ищут: в Подмосковье зарегистрированы два случая нападения алабая на людей

Как сообщают местные жители в социальных сетях, инцидент произошел на улице Советской. Сначала собака атаковала женщину с таксой. Спустя несколько минут она напала на улице Гагарина на девушку, выгуливавшую двух шпицев.

По словам очевидцев, алабай-беспризорник появляется в районе уже около двух недель. Животное, как утверждают горожане, пугает детей и создает напряженную обстановку для владельцев других питомцев во время выгула. Местные жители уточняют, что у собаки есть хозяева, но она регулярно сбегает от них, что приводит к опасным ситуациям.

Горожане активно призывают помочь в поиске владельца животного и привлечении его к ответственности. В полиции напомнили, что за нападение собаки на человека владельцу грозит штраф, а также административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.

