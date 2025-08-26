В Индии тигр-невидимка убил мужчину в 200 метрах от больницы

В индийском штате Уттар-Прадеш зафиксирован первый в истории округа Ситатур случай гибели человека от лап тигра. Как сообщает The Times of India (TOI), трагедия разыгралась в субботу, 23 августа, в деревне Нарни Катигхара.

Жертвой хищника стал 21-летний Саураб Диксит, который в момент нападения работал на полях сахарного тростника. Тигр не просто убил молодого человека, но и частично его съел — от тела жертвы отсутствовала нога. Примечательно, что инцидент произошел всего в двухстах метрах от местной больницы, однако происшествие осталось незамеченным вплоть до момента, когда были обнаружены останки.

По мнению представителей лесного департамента, хищник преодолел примерно восемь километров из заповедника Кхери, чтобы выйти к деревне. Ранее в этой местности не регистрировались случаи нападения тигров на людей со смертельным исходом.

Как пояснил биолог Камар Куреши, коренная причина трагедии — перенаселенность национального парка «Дудхва» и других природных зон региона. Из-за нехватки ресурсов молодые самцы вынуждены покидать свои территории в поисках нового дома, что неизбежно приводит их к границам человеческих поселений. Специалист настаивает на необходимости программы по расселению больших кошек в районы с достаточной кормовой базой.

