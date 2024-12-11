Владельца снегоходов в Кузбассе оштрафовали на 60 тыс. рублей

Владельца снегоходов в Кузбассе оштрафовали на 60 тыс. руб. за факт передачи транспортных средств туристам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подробностями дела поделилась пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Так, местный житель передал туристам снегоходы для временного пользования. Они отправились кататься и заехали на территорию горнолыжного курорта.

Местные жители опубликовали информацию в соцсетях. Участковый отделения полиции «Шерегеш» обратил внимание на нарушение, которое угрожало безопасности отдыхающих горнолыжного курорта. Выяснилось, что оба туриста не имели документов, позволяющих им управлять снегоходом. Нарушителей удалили с трассы.

«Не имея права управления снегоходами, они взяли технику у своего знакомого и стали кататься непосредственно по горнолыжной трассе, создавая угрозу безопасности туристов», — говорится в сообщении.

41-летнего и 37-летнего туриста также привлекли к ответственности. Размер штрафов достиг 5 тыс. руб. для каждого нарушителя. Против собственника снегоходов было заведено два административных протокола.

Ранее сообщалось, что молодого жителя ЯНАО осудили на попытку убийства своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения с помощью снегохода.