Молодого жителя ЯНАО осудили на попытку убийства с помощью ножа и снегохода

Житель Тазовского района северного автономного округа России попал под суд за покушение на убийство знакомого. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители установили, что мужчины выехали в Гыданскую тундру в апреле 2024 года. В жилом блоке они занялись распитием алкоголя, вскоре повздорили и начали применять физическую силу. Один из участников конфликта достал нож и применил его к оппоненту: было нанесено не меньше семи ударов.

Уже на улице обвиняемый сел на снегоход и переехал раненого товарища. Несмотря на травмы, ему удалось выжить, спрятаться в балок и дозвониться до скорой помощи и полиции. Благодаря этим своевременным действиям пострадавшему удалось выжить.

Северянина осудили в ноябре на 6,5 года лишения свободы. О содеянном ему предстоит подумать в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Тульской области местный житель попал на скамью подсудимых за убийство на рынке.