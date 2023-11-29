Владельца телеграм-канала из Волгоградской области судят за обидный комментарий подписчика

В Котово Волгоградской области прошло первое заседание по делу. Иск подали глава района Сергей Чумаков и руководители дошкольных и школьных учебных заведений региона. Ответчиком выступает общественник, создатель телеграм-канала Александр Касьянов. Следующее заседание назначено на 7 декабря, сообщает novostivolgograda.ru .

Фото: [ Фото, под которым появилась провокационная подпись/Вконтакте. Маяк-Котово ]

В телеграм-канале общественник Александр опубликовал фото, на котором изображены глава региона, а также руководители школ и детских садов. Один из подписчиков интернет-мессенджера написал комментарий:

«Змеиное гнездо, а в середине главный шакал».

Люди, которые запечатлены на фото, были оскорблены таким комментарием. Через несколько часов после публикации администратор канала удалил пост. Руководители учреждений все равно подали иск в суд.

Каждый из них требует по 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Глава района Чумаков также подал иск. Все десять заявлений от граждан объединены в одно дело.

Глава района Сергей Чумаков также подал иски на общественника за репосты в канале от подписчиков. Люди писали, что чиновник не контролирует ход ремонтных работ водовода. Горожане также сообщали об неадекватном поведении главы района.

Во время предварительных слушаний общественник Александр Касьянов не признал вины. Мужчина считает, что в его канале местные жители публикуют много комментариев, которые критикуют работу власти и различных коммунальных служб. Он уверен, что иски - это пиар-кампания, направленная против деятельности канала в интернет-мессенджере.