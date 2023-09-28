Владимир Путин обозначил новым главам регионов РФ приоритетные направления в работе

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября, в режиме видеоконференции провел встречу с главами регионов, которые были избраны после сентябрских выборов, сообщается на сайте Кремля .

Президент поздравил глав с тем, что народ отдал за них голоса на выборах. Отдельно Владимир Путин обратил внимание на то, что впервые выборы прошли в новых регионах.

«Впервые – теперь уже по российскому закону – прошли выборы в наших новых, как уже не раз говорил, на самом деле в наших исторических регионах – Донбассе и Новороссии, где по итогам голосования в региональных парламентах, состав которых также был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов Федерации», - отметил президент России

Президент считает, что выборы прошли на достойном уровне: была обеспечена высокая явка избирателей, конкурентная борьба велась честно и открыто. Главы региона должны ответственно относиться к выбору граждан РФ и выполнять все, что обещали в период предвыборной кампании. В приоритете такие задачи – поднять уровень жизни людей, улучшить демографическую ситуацию.

Владимир Путин уделил внимание развитию внутреннего производства и бизнеса, что стало реакцией РФ на санкции Запада.

«Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах. И, конечно, нужно и дальше в тесной работе с Правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, предлагать проекты, решения, в том числе высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают нашим национальным целям и приоритетам.», - заявил Владимир Путин

В регионах необходимо уделять внимание подготовке квалифицированных кадров, давая возможность развиваться молодому поколению. Не менее важные аспекты работы – городская инфраструктура, социальная сфера.

«Вновь подчеркну: высокий уровень доверия – это высокая ответственность, и ключевой критерий – это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете.», - заявил Владимир Путин

Президент пожелал главам успешной и плодотворной работы и дал возможность желающим высказаться.