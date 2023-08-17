Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал агентству «РИА Новости», как отреагировал на информацию о возбуждении уголовного дела на Украине по обвинению в государственной измене. Активист считает, что это высокая оценка его деятельности.

«Больше всего меня возмутило в приговоре то, что я там записан как украинец. У меня никогда такой самоидентификации не было, я был и остаюсь русским», - отметил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов

На Украине Владимира Рогова приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену. Об этом проинформировали в администрации Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Владимир Рогов уверен, что интерес к его личности свидетельствует, что он все делает правильно. Глава запорожского общественного движения выбрал правильный курс, поэтому стоит работать еще больше.

Согласно информации, которой владеет Владимир Рогов, жителей Запорожской области на Украине притесняют, не дают право высказывать собственное мнение. Присутствуют репрессии. Обвинение в госизмене – это высокая оценка деятельности, поэтому Владимир Рогов благодарен киевскому режиму за признание мотивацию для дальнейшей работы.

Запорожская область стала субъектом РФ в 2022 году после проведения референдума.