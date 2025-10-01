Владимира Зеленского внесли в базу «Миротворца»*

По информации издания, гражданин Владимир Зеленский, данные которого внесли в украинскую базу, — тезка президента Украины. Даты рождения также совпадают. Гражданина Зеленского обвинили в нарушении государственной границы Украины, а также в покушении на территориальную целостность страны. В реестра указано, что мужчина поддерживает якобы агрессию против мирного населения Украины, оккупацию территорий. Отметим, что в базу данные людей попадают по собственному усмотрению авторов.

По данным издания, в базу сайта, который признан экстремистским и заблокирован в РФ, на протяжении последних нескольких дней добавили данных трех граждан, у которых совпадает фамилия, имя и отчество — Зеленский Владимир Александрович.

Ранее сообщалось, что за поддержку российских военнослужащих блогера Эрика Давидыча внесли в «Миротворец»*.

*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.