Владивосток ждет: уютные места для майских выходных — подборка экспертов

Сервис «Авито Путешествия» собрал подборку по-настоящему камерных мест во Владивостоке, где можно поселиться всей семьей или компанией друзей и провести длинные выходные незабываемо, сообщил vostokmedia.com.

Первый вариант — камерный мини-дом для душевного отдыха. Тем, кто мечтает о максимальном уединении, предлагают компактный двухкомнатный домик площадью 30 квадратных метров, расположенный в районе Сад-город. Несмотря на скромные размеры, здесь организовано так называемое «умное пространство», где каждый квадратный метр используется с пользой.

Второй вариант — дом рядом с маршрутом для вдохновения. Это современный двухкомнатный дом площадью 35 квадратных метров, оформленный в лаконичном дизайне с натуральными текстурами и большим количеством естественного света. Внутри установлены теплые полы — опция, которая особенно ценна, если приморский май встретит туманом и прохладой. Жилье рассчитано на четырех гостей.

Третий вариант — геометрия спокойствия: минимализм и лес. Для тех, кто ценит уединенность и современный дизайн, подойдет двухкомнатный дом в стиле A-frame площадью 40 квадратных метров. Внутри — спальня и светлая кухня-гостиная с панорамными окнами, из которых открывается вид на лес.

