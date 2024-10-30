Власти Кемерова не поддержали маму, недовольную наличием капусты в меню садика

В пресс-службе администрации города Кемерово ответили на жалобу местной жительницы относительно того, что в меню ребят детского сада три раза в день подают блюда из капусты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе отметили, что белокочанная капуста — источник витаминов и минералов, особенно необходимых для развития несовершеннолетних в осенне-зимний период. Однако информация о том, что капуста присутствует в блюдах завтрака, обеда и ужина, не соответствует действительности.

Капусту дают, например, на обед и ужин. Блюдо из овоща всегда дополняет другую еду, в частности, мясную или рыбную продукцию. Суточное питание разнообразное и полезное. На завтрак капусту не подают в любом виде.

«Овощные блюда, рекомендованы для детского питания, готовятся в строгом соответствии с технологическими картами», — сообщила администрация Кемерова.

Блюда из капусты делают разнообразными. Например, ребят кормят капустой тушеной и запеканкой капустной.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Гинзбург определил полезные свойства квашеной капусты.