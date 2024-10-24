Диетолог Гинзбург определил полезные свойства квашеной капусты

Среди заготовок на зиму одной из наиболее любимых и популярных у хозяек является квашеная капуста. Врач-диетолога Михаил Гинзбург рассказал, почему необходимо употреблять в пищу квашеную капусту и какой эффект она оказывает на организм. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в целом это уникальный продукт, сочетающий в себе два полезных компонента, оказывающих положительное влияние на микрофлору кишечника. Так, в квашеной капусте имеются пробиотики и пребиотики, а также бифидо- и лактобактерий. Кроме того, в квашеной капусте значительный объем ферментированных волокон, благодаря которым пища лучше усваивается организмом.

Диетолог отметил, что квашеная капуста может быть вредной только в том случае, если содержит большой объем соли. Эта закуска будет опасна для людей с гипертонией и хроническим заболеванием почек, также не рекомендуется употреблять капусту при язве и гастрите.

Ранее диетолог Нурия Дианова определила идеальное время для закваски капусты.