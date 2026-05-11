Предупреждение Минздрава: сырая вода стала смертельно опасной для здоровья

Весенне-летний сезон несет серьезные риски для любителей пить воду из-под крана или родников. Главный эпидемиолог страны Роман Полибин объяснил, какие невидимые глазу бактерии и вирусы активизируются в период паводков и почему даже прозрачная вода может быть опасна. Об этом пишет ura.ru.

Сезонные риски загрязнения водных ресурсов

С наступлением тепла качество воды в природных и коммунальных источниках подвергается серьезным испытаниям. По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога Минздрава России Романа Полибина, обильные осадки, таяние снега и паводки способствуют попаданию в воду различных загрязнителей. В этот период резко возрастает вероятность обнаружения в ней возбудителей опасных заболеваний, включая гепатит А, ротавирусы и норовирусы. Также в воде могут присутствовать патогенные кишечные палочки, шигеллы и различные паразиты.

Опасность визуальной чистоты

Эксперт акцентировал внимание на распространенном заблуждении о том, что прозрачность и отсутствие запаха гарантируют безопасность жидкости. На самом деле патогенные микроорганизмы невозможно заметить без лабораторного анализа. Употребление такой воды без термической обработки чревато развитием острых кишечных инфекций. Заболевания часто сопровождаются лихорадкой, рвотой и диареей, что ведет к стремительному обезвоживанию организма. Наиболее уязвимыми категориями перед лицом подобных инфекций остаются дети и люди преклонного возраста.

Правила профилактики в быту

Чтобы минимизировать риски для здоровья, эпидемиолог настоятельно рекомендует использовать для питья и повседневных нужд только бутилированную или кипяченую воду. Это правило касается не только водопроводной воды, но и ресурсов из колодцев, родников и других открытых водоемов. Кипячение остается самым надежным способом обеззараживания. Специалист советует применять термически обработанную воду не только для утоления жажды и приготовления пищи, но также для гигиены полости рта и во время купания маленьких детей.