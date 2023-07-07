Влетел на людей на остановке и помчался дальше: подробности ДТП в Приморье

В селе Екатериновка произошло ДТП, в результате которого водитель наехал на людей на остановке, но и этого ему было недостаточно, сообщает vostokmedia.com . Прокуратура взяла расследование под личный контроль.

Владелец Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением во время обгона. В результате выехал на остановку, где находилось большое скопление людей.

После наезда на остановку, водитель продолжил движение. Он въехал в дверь алкомаркета. Теперь он обязан восстановить торговый павильон. Никто из пешеходов, несмотря на большое скопление людей в тот момент, не пострадал. Сам водитель получил травмы и был госпитализирован. Он утверждает, что во время обгона один из участников движения в последний момент включил знак поворота, это и стало причиной ДТП.