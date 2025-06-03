Влюбленная пара из Кузбасса посетит Всероссийский свадебный фестиваль

Во Всероссийском свадебном фестивале примут участие влюбленные из Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на администрацию правительства региона.

По данным администрации, в мероприятии примут участие жители Кузбасса Дмитрий Кузакин и Александра Комарова. Их профессиональная деятельность связана с организацией праздничных торжеств. В День семьи, любви и верности они станут в центре внимания мероприятия, которое проведут для влюбленных российских пар.

По информации администрации, церемония состоится в Москве. Влюбленных пригласят на прогулку на пассажирских теплоходах по Москве-реке. Таким образом они прибудут ко входу в Национальный центр «Россия».

«Главным событием программы станет одновременная регистрация брака пар со всей страны», — отметили в администрации.

По данным администрации, в церемонии примут участие 170 влюбленных пар. В завершение мероприятия состоится большой концерт. Передача семейного очага станет символическим моментом, который должен запомниться всем участникам.

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