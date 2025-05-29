«Пошла по стопам матери»: стало известно, почему свадьба дочери Волочковой в Санкт-Петербурге оказалась постановкой

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна, казалось бы, не так давно ставшая женой, пошла по стопам матери, чья свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным тоже была постановочной, заявила психолог Марианна Абравитова в беседе корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Еще в апреле экс-прима Большого театра обрадовала интернет-пространство новостью о свадьбе дочери и ее избранника Никиты. Однако вскрылось, что перед торжеством во дворце Мясникова пара так и не дошла до ЗАГСа.

Свадьбы не было

Роскошное торжество в честь Ариадны и Никиты состоялось в конце апреля во дворце Мясникова в Санкт-Петербурге. Журналистов на свадьбу не пригласили, однако после Анастасия Волочкова сама опубликовала видео с праздника. Радость с молодыми не смогли разделить и отец Ариадны, бывший муж экс-примы Большого театра Игорь Вдовин с его женой Еленой Николаевой.

Питерская свадьба стала не последней в жизни пары, в августе их ждет еще одна церемония. Николаева рассказала порталу Woman.ru, что на самом деле официально брак Ариадны и Никиты еще не зарегистрирован — поход в ЗАГС лишь предстоит, на данный момент молодые люди только обвенчались. Примечательно, но дочь Волочковой и Вдовина не хочет «шумихи» вокруг предстоящего торжества, что вовсе не сочетается с эпатажным образом ее матери.

Психолог Абравитова в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что Ариадна может действовать в укор матери, решив показать, что она — отдельная личность, которая идет своим путем, поэтому не хочет устраивать пышных торжеств. Кроме того, Волочковой может и вовсе не оказаться в списке гостей на предстоящей свадьбе в августе. Эксперт предположила, что знаменитости еще могут устроить сюрпризы для своих фанатов.

«Из этого тоже может быть сделано шоу или драма. Мы потом будем читать и долго говорить об этом», — добавила она.

Вся в мать

Однако, устроив роскошный прием во дворце Мясникова в Питере, Ариадна, наоборот, пошла по стопам матери, чья свадьба в 2007 году тоже оказалась постановочной. Волочкова и Вдовин были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса в 2000-х. В 2005 году балерина родила любимому дочь. При этом свадьбу пара сыграла только в 2007 году, многие восприняли этот ход как последнюю попытку сохранить отношения. Но спасти любовь так и не удалось, совсем скоро после торжества Волочкова и Вдовин разбежались окончательно. Позже выяснилось, что пышный праздник и вовсе был постановочным — танцовщица и предприниматель не стали регистрировать отношения в ЗАГСе.

Фото: [ соцсети ]

«Вспомним свадьбу самой Анастасии Волочковой, какое это было грандиозное действие в дворянской усадьбе — просто шоу века, но официальной росписи не было. Она должна была убедить весь мир, что замужем: «Смотрите, какой уровень нашей любви, раз мы отмечаем такой праздник». Сейчас речь идет о дочери Волочковой, то есть о том человеке, который в этом рос. Поэтому вполне возможно, что просто дочь пошла по стопам своей матери», — подчеркнула Абравитова.

Также Ариадна и Никита могли отдать дань моде, разделив торжество и роспись в ЗАГСе. По словам эксперта, современные пары уже не стремятся объединить эти события. Кроме того, популярным стало устраивать свадьбы просто в качестве праздника, особенно среди тех, кто уже давно в браке.

«Например, люде давно женаты, но они решают устроить себе праздник и делают свадебную церемонию, возможно, в другой стороне, например, в Азии — по местным обычаям. С этой стороны, я не вижу ничего особенного, если это просто желание погрузиться в праздник, в романтику, в красоту, позвать гостей, чтобы все было запечатлено на пленку», — добавила психолог.

Попытка обмануть судьбу

Постановочная свадьба Ариадны без реального заключения брака в ЗАГСе могла быть задумана как «обманка», продолжила Абравитова. По ее словам, речь идет не только про желание ввести в заблуждение людей, но и про попытку «обмануть высшие силы», чтобы сохранить свою семью от напастей, болезней и трагических ситуаций. Другими словами, пара «накинула вуаль», привязав свадьбу к конкретной дате.

«Мы сейчас женимся, у нас свадьба, привязанная к этому дню, некая фиксация, вбитый колышек. А на самом деле мы потом перебежали потихонечку в шапке-невидимке и расписались в другой день», — заключила специалист.

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