Влюбленные из Невинномысска две недели жили в чужой квартире: суд вынес приговор

На жителей Невинномысска подали в суд. Истцом выступила владелица квартиры, в которой на протяжении двух недели жили посторонние люди. Судья назначила задержанным штраф и исправительные работы, сообщает newstracker.ru .

В Ставропольском крае пара влюбленных заметила, что в одном из домов легко проникнуть в здание через окно. Они воспользовались этим фактом и залезли в помещение. Молодые люди остались жить в квартире.

Собственница жилья неожиданно вернулась в дом и обнаружила там посторонних людей. С момента, как там заселились влюбленные, прошло две недели. Женщина подала в суд.

В ходе судебного заседания влюбленные признали свою вину, принесли извинения хозяйке дома и искренне раскаивались. В законную силу вступил приговор, согласно которому девушка обязана выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Молодой человек будет выплачивать штраф на протяжении года – по 10% от каждой заработной платы. Также ему назначены исправительные работы сроком на шесть месяцев. Дело рассматривали 17 октября. Приговор вынес мировой судья города Невинномысска.

Ранее стало известно о конфликте в Ижевске. Девушка бросила парня и ушла к другому. Брошенный влюбленный потребовал денежную выплату у нового возлюбленного в качестве моральной компенсации за причиненную боль.