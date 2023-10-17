Житель Ижевска требовал денежную компенсацию у парня, к которому ушла его девушка

В Ижевске в отделение полиции обратился 18-летний местный житель. Он написал заявление о вымогательстве денежных средств и совершенной краже. Выяснилось, что вымогателем стал бывший парень девушки, с которой сейчас встречается потерпевший.

Таким способом молодой человек требовал возместить моральную компенсацию, сообщает udm-info.ru. Он тяжело переносил тот факт, что его девушка решила прекратить отношения и практически сразу вступила в новые романтические связи. 20-летний житель встретился с новым избранником.

Молодые люди распивали спиртные напитки. После чего брошенный парень потребовал у нового деньги в качестве моральной компенсации в размере 55 тысяч рублей. Он силой заставил парня снять деньги с карты и отдать.

«После чего похитил денежные средства и мобильный телефон. Общий ущерб составил 73 000 рублей», — рассказали в пресс-службе УВД по Ижевску.

Инцидент произошел в октябре. Заведено уголовное дело. Предполагаемый вымогатель задержан. Ведутся следственные действия. У молодого человека было обнаружено 36 тысяч рублей. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, куда делся мобильный телефон. Максимальный срок наказания за подобное правонарушение составляет семь лет. Ранее сам 20-летний парень (тот, которого девушка бросила) отбывал наказание за кражу.

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