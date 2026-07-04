Более 68% готовности и 62 рабочих на объекте: как в Подольске капитально ремонтируют детский сад на улице Кирова

В пятницу, 3 июля, депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Виктор Щукин совместно с представителями подрядной организации, комитетом образования администрации, директором школы и родительской общественностью проверил ход капитального ремонта в дошкольном отделении СОШ № 12, расположенном по адресу: улица Кирова, 53а, сообщила администрация муниципалитета.

Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России». Всего в 2026 году в Подольске по этой программе находятся в работе семь объектов образования: четыре строятся с нуля и три капитально ремонтируются. На данный момент строительная готовность детского сада превысила 68%.

«Народная программа "Единой России" в Подольске выполнена уже на 90%, и до ее полного завершения остался всего год — все идет по плану. Ведь сама программа и вся работа по ней идут от запросов и наказов самих жителей: по большому счету, именно они являются ее авторами. Это дошкольное учреждение тоже делаем по этой программе, чтобы дети получили современные и безопасные условия для развития», — прокомментировал Виктор Щукин.

На объекте ежедневно трудятся 62 человека, задействованы три единицы техники. Работы идут строго по графику. Внутри здания завершается черновая отделка и прокладка внутренних инженерных систем, продолжается монтаж навесного вентилируемого фасада и металлических лестниц. На улице строители приступили к благоустройству территории: выполняют срезку растительного слоя, устраивают песчаную подушку под щебеночное основание и расстилают геотекстиль под фундамент будущих площадок. С 6 июля ожидается поставка малых архитектурных форм и игрового оборудования.

Руководитель проекта Михаил Частнов сообщил, что на территории оборудуют 11 групповых и две физкультурные площадки с навесами, установят новое игровое и спортивное оборудование. Фасад здания будет выполнен в трехцветной гамме с сочетанием белых, желтых и оранжевых плиток. Благодаря фасадной системе из металлокассет здание дополнительно утеплят. Также заменят все инженерные системы и выполнят улучшенную отделку помещений.

Директор МОУ СОШ №12 Ирина Бурулева отметила, что после обновления сад сможет принять более 280 детей. В учреждении функционируют 11 групп, из которых пять — комбинированной направленности и три — компенсирующей, предназначенные для детей с нарушениями слуха и расстройствами аутистического спектра. В обновленном саду появятся раздельные раздевалки, новые кабинеты специалистов, современный спортзал, а пищеблок оснастят новейшим оборудованием.

Родители с нетерпением ждут открытия. Мама пятилетней воспитанницы Юлия Котелович пришла на проверку лично, чтобы убедиться в темпах работ. Она поблагодарила депутата Виктора Щукина за контроль сроков и качества. Строители планируют завершить основные работы к началу нового учебного года.

«Мы очень ждем открытия и надеемся, что первого сентября приведем сюда своих малышей. Хочется видеть красивые безопасные площадки, музыкальный зал, где мы сможем снимать выступления дочери. Это будет настоящее событие — новый интерьер, кабинеты, современная мебель», — поделилась Котелович.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде практически полностью завершили строительство нового детского сада на 280 мест .