Вместо Дубая — Вьетнам и Хайнань: турэксперт рассказала, куда переориентироваться из-за конфликта на Ближнем Востоке

Менеджер турагентства Екатерина Калинова рассказала, что в первые дни вооруженного конфликта между Ираном, США и Израилем россияне не отменяли бронь, а просто переносили даты. Однако время прошло, а ситуация не меняется. Теперь туристы отменяют поездки. Актуальным становится вопрос, куда лучше отправиться, сообщили novostivolgograda.ru. Эксперты нашли ответ.

Екатерина Калинова высказала мнение, что найти равнозначную замену ОАЭ проблематично, но специалисты могут предложить достойные варианты.

«Дубай — это одновременно урбанистический и пляжный отдых», — отметила эксперт.

Эксперт Калинова рекомендует обратить внимание на Вьетнам или китайский Хайнань, где представлены насыщенные экскурсионные программы. Туристам предложат сервис высокого уровня. Кроме того, места славятся интересной и богатой историей. Путешественники могут познакомиться с культурно-историческими достопримечательностями.

По мнению специалиста, Турция и Египет подойдут тем россиянам, кто хочет восточного колорита. Туристам могут предложить хороший сервис и пляжный отдых. При выборе тура рекомендовано обращать внимание на город вылета, чтобы снизить общее количество перелетов.

Ранее эксперт Трейаль рассказала, что вывоз российских туристов из ОАЭ организовали через Узбекистан.